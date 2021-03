Por IG - Último Segundo

Publicado 15/03/2021 14:30

Uma festa clandestina de swing foi interrompida pela Polícia Civil do Distrito Federal na tarde deste domingo (14). De acordo com os agentes, cerca de 60 pessoas foram presas por desrespeitarem o decreto. As informações são do Portal T5 .Durante a ação, que faz parte da Operação Afrodite, os policiais flagraram algumas pessoas em pleno ato sexual. As denúncias informaram que as festas eram organizadas em grupos de aplicativos de compartilhamento de mensagens, como Whatsapp e Telegram . Durante a operação, os agentes disseram que houve reações de alguns dos infratores e registros de desacato.