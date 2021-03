Por iG

Rio Branco - Um homem de 54 anos morreu após ser esfaqueado e passar por uma cirurgia neste domingo (14) em Rio Branco, no Acre. Euzir Afonso Dossimo teria levado pelo menos duas facadas por uma dívida de R$ 20, de acordo com a irmã dele, Gleiciane Afonso. As informações são do portal G1.

O crime aconteceu entre a noite de sexta-feira (12) para sábado (13). Segundo a publicação, a vítima estava na casa de uma amigo, onde um grupo de pessoas participava de uma bebedeira. No entanto, conforme a irmã, Dossimo não estava bêbado e teria feito uma brincadeira com o suspeito.

"Ele estava na casa de um amigo, só que ele não estava bebendo. Tudo começou por causa de uma dívida de R$ 20. O rapaz que matou ele, ele devia R$ 20. Meu irmão sempre gostava de brincar e disse que ele só ia pagar quando ganhasse na mega-sena. O suspeito foi na casa dele e pegou uma faca e desferiu. Meu irmão não tinha como se defender", contou.

O homem teria levado uma facada no braço e outra no tórax. Gleiciane pede justiça e apela para que a família do acusado o entregue à polícia. "Tirou a companhia da minha mãe, que tem 81 anos. Quero pedir que a família entregue ele, que tirou a vida do meu irmão, minha mãe está sofrendo. Por causa de R$ 20 ele tirou a vida do meu irmão, quero justiça, peço às autoridades que façam justiça em nome da minha família, meu irmão não tinha defesa de nada. O meu pedido é também para que ele não faça com outra família o que fez com a minha. Ele levou um pedaço de cada um de nós", chorou.