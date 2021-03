Fabrício Queiroz Reprodução / SBT

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:06 | Atualizado 16/03/2021 19:08

Brasília - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta terça-feira (16), aceitou o pedido da defesa e concedeu liberdade a Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), e à mulher dele, Márcia. Entretanto, eles devem seguir em prisão domiciliar porque está em vigor uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ou seja, apesar da decisão do STJ, somente uma nova decisão de Gilmar Mendes pode mudar a situação do ex-assessor do filho de Bolsonaro.

Publicidade

Queiroz e Márcia foram presos pela Polícia Federal no ano passado em um desdobramento das investigações sobre as rachadinhas.