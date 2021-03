Marcelo Queiroga é o quarto a assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia Reprodução

São Paulo - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou nesta terça-feira (16) um requerimento de convite ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar esclarecimentos ao Senado tão logo tome posse na pasta.



O líder da oposição na Casa quer informações sobre as prioridades da nova gestão para tirar o Brasil da crise sanitária decorrente da Covid-19 , incluindo aquisição de vacinas, disponibilidade de leitos hospitalares e distribuição de oxigênio aos estados.



"Ao mesmo tempo, que pudesse escutar o apelo para que se fosse montado um comitê nacional com acompanhamento do Congresso Nacional, da comissão do Senado, da Câmara dos Deputados, dos governadores e da ciência para tomar as medidas que forem necessárias em âmbito nacional", complementou o senador.



Classificando a crise da Covid-19 como "atoleiro sanitário", Randolfe chamou atenção em seu requerimento para a proximidade de um novo colapso no abastecimento de oxigênio, desta vez em Rondônia, Ceará e Acre.



Nesta segunda-feira (15) a comissão temporária que acompanha as ações contra a Covid-19 já havia aprovado requerimento para a realização de uma reunião com representantes do Ministério da Saúde (MS) e das principais distribuidoras de oxigênio.

Antes do anúncio da troca de comando no Ministério da Saúde, a comissão também tinha aprovado a convocação imediata do ministro Eduardo Pazuello, ainda não demissionário, para prestar informações sobre a disponibilidade de oxigênio nos estados.



O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), coautor do requerimento, mencionou casos de colapso no fornecimento de cilindros de oxigênio registrados no fim de semana e destacou a importância da coordenação dos trabalhos e do mapeamento da distribuição de oxigênio aos hospitais.



"Que não falte esse gás essencial, e não fiquemos sabendo através da imprensa ou através de blogs que ficou faltando", declarou, antes de sugerir que cada senador consulte seu respectivo governo estadual a respeito do abastecimento de oxigênio.