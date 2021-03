No total, o país contabilizou 2.798 óbitos pela doença, número recorde em apenas um dia Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 13:50

Apesar de a população brasileira representar menos de 3% dos habitantes do planeta, o Brasil registrou nesta terça (16) cerca de 28% das mortes pelo novo coronavírus em todo o mundo. No total, o país contabilizou 2.798 óbitos pela doença, número recorde em apenas um dia. o que equivale a quase duas pessoas morrendo por minuto.



Esta terça-feira registrou um total de 9.997 óbitos em virtude da covid-19 no mundo e desde o início da pandemia, 2.672.645 perderam a vida por conta da doença em todos os países. Em números absolutos, os Estados Unidos perderam 536.922 vidas e lideram o triste ranking de óbitos. Logo atrás está o Brasil, México e Índia. Os dados são da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Publicidade

EUA e Brasil também estão na frente no ranking de casos de Covid-19. Os países tiveram mais de 29,5 milhões e 11,6 milhões infectados respectivamente. Porém, de acordo com a plataforma Our World in Data, que acompanha a vacinação mundial, os americanos já aplicaram 33,1 doses a cada 100 pessoas até esta terça, enquanto, no Brasil somente 5,6 doses para cada 100 pessoas.

Em solo brasileiro 10.389.077 pessoas receberam a primeira dose de uma das vacinas disponíveis no país, o que equivale a 4,91% da população brasileira. Em relação à segunda dose, 3.791.197 pessoas foram imunizadas, ou seja, 1,79% da população nacional.

Publicidade

Cinco estados brasileiros, nesta terça, bateram recordes de óbitos em 24h:



São Paulo - 679 óbitos

Rio Grande do Sul - 501 óbitos

Paraná - 307 óbitos

Santa Catarina - 167 óbitos

Mato Grosso do Sul - 39 óbitos

Por 18 dia seguidos, a média móvel de mortes no Brasil vem alcançando números cada vez mais altos: Nesta terça, a média chegou a 1.976. O que significa um aumento de 48% dos registros de duas semanas atrás. O Observatório Covid-19 da Fiocruz revelou que 24 estados mais o Distrito Federal estão com a taxa de ocupação de leitos de UTI para a doença iguais ou superiores a 80%. 15 superam os 90%.

Publicidade

Desde às 20h de segunda-feira, 84.124 novos casos foram notificados pelas secretarias de saúde, totalizando 11.609.601 infectados. A média móvel de casos foi de 69.226 diagnósticos, com um aumento de 22% dos registros de 2 semanas atrás.