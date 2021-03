Amanda era recém-formada e havia, três meses antes, obtido o registro profissional no Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) Reprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 18/03/2021 14:05

Morreu, na madrugada dessa quarta-feira (17), a médica Amanda Tallita da Silva, de 30 anos, no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (HCamp) de Goiânia (GO). A profissional de Saúde vinha atuando na linha de frente de combate à Covid-19 em Caldas Novas, no interior de Goiás, e foi infectada. Ela havia sido internada com quadro grave no último sábado (13) em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) e não resistiu. As informações são do portal “Metrópoles”.

A médica era recém-formada e havia, três meses antes, obtido o registro profissional no Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), depois de concluir sua formação na Universidade de Rio Verde (Unirv) no campus de Aparecida de Goiânia. Amanda da Silva completaria 31 anos no dia 11 de abril.

Os amigos e colegas de faculdade da médica manifestaram seu luto e prestaram condolências nas redes sociais, assim como seus familiares, que viviam com ela a alegria do início de carreira na Medicina. A Associação Médica de Goiás e o Cremego também lamentaram, em nota, o falecimento de Amanda com solidariedade à sua família e amigos.