Brasília - Na tarde desta quinta-feira (18), o senador Major Olímpio (PSL-SP) morreu vítima das complicações da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Após o anúncio da morte do senador, alguns nomes da política lamentaram o ocorrido e também se manifestaram em seus perfis. A repercussão foi pluripartidária, envolvendo personalidades de aliados e da oposição.



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) escreveu que se solidariza com a família e amigos do senador e acrescentou que Olímpio foi "infelizmente mais uma vítima da Covid-19".

Em diversas ocasiões, Doria e Major Olímpio foram vistos discutindo e trocando ofensas. Em dezembro do ano passado, o senador chegou a publicar um vídeo em seu perfil do Instagram criticando a decisão do governador de colocar medidas restritivas para conter o avanço da pandemia no estado de São Paulo e viajar para Miami.

O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) também lamentou o falecimento do senador e disse que, apesar de discordar de suas opiniões, foi "testemunha de sua coragem e espírito público".

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) também mencionou a divergência de pensamentos com Major Olímpio, mas disse que foi "de forma respeitosa".

Major Olímpio é o terceiro senador que faleceu para a Covid-19.

