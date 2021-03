Dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas brasileiras foram disponibilizados em um fórum na internet, onde parte delas ficava disponível gratuitamente e parte era vendida por criptomoedas Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 09:00

O suspeito pelo maior vazamento de dados do Brasil, um hacker conhecido como Vandathegod, foi preso nesta sexta-feira (19) pela Polícia Federal em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. A investigação apura sua responsabilidade na divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros. A prisão faz parte da Operação Deepwater, que cumpre outros cinco mandados de busca e apreensão na cidade mineira e em Petrolina (PE). As informações são do portal “G1”.

Na investigação, foi identificado que dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas brasileiras foram disponibilizados em um fórum na internet, onde parte delas ficava disponível gratuitamente e parte era vendida por criptomoedas. Há a suspeita de que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos. Para a operação, as ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após pedido da Polícia Federal. Quem conduz as investigações é a Diretoria de Inteligência Policial da PF.

Publicidade

No site onde as informações foram disponibilizadas, que é especializado em troca de informações cibernéticas, eram apresentados dados como CPFs, CNPJs, nomes completos e endereços. A Polícia Federal identificou o hacker suspeito de reunir, compartilhar e colocar à venda as informações, assim como outra pessoa que também estaria participando da comercialização desses dados em suas redes sociais.

Após o vazamento, a investigação já havia sido solicitada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), ainda em janeiro. É a ANPD que fiscaliza e protege informações pessoais e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Na operação desta sexta, foram apreendidos um notebook, dispositivos de armazenamento e outros equipamentos eletrônicos.