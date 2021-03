Segundo o texto enviado à Corte, "mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o mínimo de autonomia econômica das pessoas" EVARISTO SA/AFP

19/03/2021

Segundo informações são do portal "G1", o governo federal pede que o STF determine que, para fechar atividades não essenciais durante a pandemia, os governantes devam seguir uma lei aprovada no legislativo, não decretos de governadores.

Segundo o texto enviado à Corte, “mesmo em casos de necessidade sanitaria comprovada, medidas de fechamento de servicos nao essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o minimo de autonomia economica das pessoas, possibilitando a subsistencia pessoal e familiar”. Bolsonaro quer que o Supremo regulamente as medidas restritivas dentro desses parâmetros.

Tais parâmetros, no dia a dia, tornariam mais difícil a adoção de medidas urgentes de contenção do avanço da Covid-19. Já que seria necessário agir segundo lei aprovada no legislativo, o processo ainda seria submetido a negociação política e trâmites burocráticos do Congresso.

Em sua tradicional transmissão ao vivo na noite dessa quinta-feira , o presidente comentou a ação junto ao Supremo e sustentou que ela busca dar satisfação a parcelas da população que têm feito manifestações contra medidas restritivas adotadas em estados e municípios.

"A gente sabe que, pelo que a gente vê acontecendo no Brasil, parece que a nossa liberdade e a nossa democracia não estão tão sólidas assim, devemos nos preocupar com isso", disse o presidente da República.