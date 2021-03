A ex-presidente recebeu a primeira dose da Coronavac em Porto Alegre Reprodução/Twitter

Publicado 22/03/2021 14:25

Na manhã desta segunda-feira (22), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose da Coronavac, em Porto Alegre (RS). Rousseff tem 73 anos e foi vacinada por volta das 10h em um posto drive-thru e compartilhou uma foto do momento em seu perfil nas redes sociais.

A imunização de idosos com 73 anos começou justamente nesta segunda na cidade. As doses estão disponíveis em 33 unidades básicas de saúde e em três pontos de drive-thru. Até o último domingo 21, a capital gaúcha havia vacinado 152.953 pessoas com a primeira dose e 70.623 com a segunda.

A ex-presidente negou o convite feito pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para que ela fosse vacinada com a Coronavac em janeiro, em Porto Alegre. Rousseff justificou sua escolha dizendo que foi por razões "éticas e de justiça".

Em nota, Dilma disse que, no momento atual, é "inaceitável 'furar a fila'" da vacinação contra a Covid-19. "O Plano Nacional de Vacinação deve ser respeitado e, se é certo que a vacinação já começou, não há montante de vacinas disponível para que eu, agora, seja beneficiada. É inaceitável ‘furar a fila’, que deve ser estritamente respeitada por todos os brasileiros. Neste momento, considero imprescindível que sejam atendidos, de acordo com o Plano, primeiramente os trabalhadores da área da saúde que estão na linha de frente da luta contra a Covid-19, além dos idosos que vivem em asilos e o grupo de idosos brasileiros mais expostos ao risco de adoecer gravemente ou morrer".