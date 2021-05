Eduardo Cunha Divulgação

Por iG Último Segundo

Publicado 24/05/2021 09:00

Rio - O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, concedeu uma entrevista e comparou a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual mandatário Jair Bolsonaro. Na avaliação do ex-parlamentar, "melhor presidente que a Dilma, [Bolsonaro] é".



"Ambos tiveram o mesmo resultado de PIB. A Dilma teve um PIB igual teve o governo Bolsonaro com a pandemia, ou seja, para ser igual a Dilma, só uma pandemia", argumentou Cunha.

Ao comentar sobre a possibilidade de Bolsonaro ficar de fora do segundo turno das próximas eleições presidenciais, de 2022, Eduardo rechaçou essa possibilidade. "Não sei se o Bolsonaro vai recuperar a popularidade, mas mesmo que continue no nível de popularidade que está é o suficiente para ele chegar ao segundo turno das eleições do ano que vem."



O ex-presidente da Casa também acredita ser inviável a possibilidade de uma '3ª via' concorrer ao Palácio do Planalto, já que "todo mundo que tentou ser 3ª via não se deu bem. Um terço eleitoral é do PT e outro terço do Bolsonaro, e um terço de votos brancos e nulos."

Cunha teve seu mandato cassado após denúncias na Operação Lava Jato, em setembro de 2016, e responde a seus processos em liberdade desde o início de maio. Sobre uma possível volta a Câmara dos Deputados, o ex-parlamentar foi enfático: "Não pretendo disputar as próximas eleições de 2022. Um dia eu vou voltar para Câmara dos Deputados, não nas próximas eleições, mas eu vou voltar".