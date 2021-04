O Presidente da República, Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 06/04/2021 08:40

Rio - Só nos últimos sete dias, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sofreu 30 pedidos de impeachment; o último, protocolado nesta segunda-feira (5). Desde o início do mandato em 2018, o mandatário acumula 104 pedidos de impeachment. As informações são do Metrópoles.

A média de pedidos de impeachment dos últimos seis presidentes é 33. Bolsonaro é o presidente com mais requerimentos para ser afastado do cargo na história da República. No entanto, nenhum foi aberto.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi alvo de 33 pedidos de impeachment em seu curto mandato. A antecessora, Dilma Roussef — afastada do cargo em 2016 — teve 68 requerimentos de impedimento. Lula, foi alvo de 47 pedidos, segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara.

O último tucano que ocupou a presidência, Fernando Henrique Cardoso, sofreu 24 pedidos. Seu antecessor Itamar Franco, 4.

