Homens armados invadem unidade de saúde e roubam doses da vacina contra a covid-19

Ao entrarem na unidade de saúde, os homens renderam funcionários e perguntaram onde ficaria a caixa térmica com as doses da vacina contra a covid-19 Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/03/2021 15:02

Na manhã desta segunda-feira (22), por voltas das 11h, homens armados com metralhadoras invadiram a Unidade Básica de Saúde, de Ponta Negra, zona sul de Natal (RN) e roubaram entre 20 a 40 doses da vacina contra o novo coronavírus. Um funcionário foi agredido pelos criminosos e teve seu telefone roubado. As informações foram apuradas pelo Uol.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), a Polícia Militar e a Guarda Civil estão envolvidas nas investigações do caso e até o momento, ninguém foi preso.

Segundo a Sesed, os homens estavam rondando a unidade de saúde e a direção ligou para a Guarda Municipal. Porém, depois a equipe se ocupou, pois teve que atender uma ocorrência e foi nesse momento que o grupo se aproveitou e invadiu a unidade de saúde. Cerca de quatro homens participaram do crime e se dividiram em duplas. Uma foi deixada do lado de fora para dar cobertura ao assalto.

Ao entrarem na unidade de saúde, os homens renderam funcionários e perguntaram onde ficaria a caixa térmica com as doses da vacina contra a covid-19, um funcionário reagiu e foi agredido e teve seu celular roubado. Ainda segundo as informações da Sesed, o grupo teria arrombado a porta da sala de vacinação onde se encontrava as doses dos imunizantes guardados.

Não se sabe ainda a quantidade exata que foi roubada, mas cerca de duas ou quatro ampolas da vacina foram retiradas, totalizando aproximadamente 10 doses em cada frasco.

A direção da unidade de saúde relata que os homens só levaram doses da vacina. A Sesed conta que os criminosos sabiam que lá havia doses da vacina CoronaVac e ressalta que a Polícia Civil vai apurar caso. O Rio Grande do Norte tem cerca de 183.907 pessoas infectadas pelo vírus e 1.145 óbitos pela covid-19.