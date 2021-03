Covid-19: Média móvel de mortes no Brasil aumenta todos os dias há um mês Daniel Castelo Branco

Por iG

Publicado 22/03/2021 18:26 | Atualizado 22/03/2021 18:27

São Paulo - Desde o dia 22 de fevereiro, há exatamente um mês, a média móvel de mortes por Covid-19 não registra qualquer queda. Além do crescimento acelerado, os números apontam recordes diarios desde o dia 24 de fevereiro. Atualmente, a média é de 2.306 mortes causadas pela infecção todos os dias. O número é maior que o dobro de mortes causadas no pior momento de 2020.

Na últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.383 novas mortes causadas pela doença. Ao todo, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 295.425 pessoas já morreram desde o início da pandemia no país. Os casos registrados de ontem para hoje foram 49.293. Ao todo, 2.047.526 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) e suas variantes.

O estado mais atingido, em números absolutos, é São Paulo, com 67,7 mil mortes desde o início da pandemia e 2.311.101 casos. Em seguida, as secretarias apontam o estado de Minas Gerais no número de casos (1.036.301) e Rio de Janeiro no total de mortos (35.180).