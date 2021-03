Brasil

Após corte no orçamento, ex-presidentes do IBGE divulgam carta em defesa de Censo

Manifesto em defesa da realização do Censo Demográfico 2021 foi motivada pela notícia do corte de R$ 2 milhões do orçamento do órgão

Publicado 22/03/2021 18:16 | Atualizado há 15 minutos