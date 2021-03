Taxa de ocupação nos leitos de UTI na capital mineira é de 107,3% Reprodução/IG Minas Gerais

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/03/2021 20:06 | Atualizado 22/03/2021 20:09

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, confirmou em boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (22) que a taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais da rede pública destinada para pacientes acometidos com o novo coronavírus (Sars-cov-2) passou dos 100%.



O colapso na saúde também é observado na rede particular, que também não tem leitos disponíveis, com ocupação nas UTIs de 114,4%. Na cidade, todos os 819 leitos, somando publico-privado, estão ocupados, segundo levantamento deito no último domingo (21).

Somando com os dados da rede pública com 101,4% de ocupação, chega-se ao número de 107,3% em Belo Horizonte, que enfrenta o pico da pandemia de Covid-19 na capital.

Publicidade

Segundo informações, 70 pacientes esperam abertura de leitos para que possam ser internados. Em BH, há 8.850 casos ativos da doença, e de sexta (19) até esta segunda (22), 32 mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas.