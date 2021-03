Defesa de Lula rebate PGR e pede ao STF que mantenha anulação das condenações Miguel SCHINCARIOL/AFP

Por IG - Último Segundo

Publicado 22/03/2021 21:20

A defesa do ex-presidente Lula enviou documento ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (22) reforçando os argumentos para que a decisão que anulou as condenações do petista na Lava Jato seja mantida.

Os advogados de Lula rebateram as alegações da Procuradoria-Geral da República, que pede a reversão da anulação, a pedido do ministro, autor da decisão.

Fachin submeteu sua determinação ao plenário do STF, mas o presidente da Corte, Luiz Fux, ainda não definiu uma data para análise. Para a defesa de Lula, a decisão do ministro foi "irreparável".

Incompetência da Justiça Federal do Paraná

Os advogados sustentam que é notória a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos processos ligados ao ex-presidente, principal razão pela qual Fachin anulou as decisões judiciais.

Eles também argumentam que a PGR não possui competência para tentar reverter a decisão do ministro do STF:

"Nessa ordem de ideias, in casu, ao atuar em sede habeas corpus apenas em caráter opinativo, a Procuradoria-Geral da República possui a exclusiva função de custos legis, desempenhando atividade somente fiscalizadora, de tal sorte que carece de legitimidade por não ostentar a qualidade parte, como exige a norma regimental – lei em sentido material -, motivo pelo qual sequer se deve ser conhecido o claudicante Agravo Regimental".