Na Espanha, a embaixada do Brasil enviou uma carta para o jornal espanhol El País, em que ataca o veículo dizendo que os “êxitos” das medidas contra o novo coronavírus são reconhecidos pela população, que a pobreza diminui e que a democracia é consolidada no Brasil. As informações foram apuradas pelo blog do Jamil Chade, do Uol.

Em um documento de quatro páginas, enviado no dia 17 de março, para o diretor do jornal Javier Moreno e assinada pelo embaixador Pompeu Andeucci Neto, faz parte de uma série de respostas que os diplomatas estão passando a adotar com os veículos que divulgam notícias e colunas que criticam o presidente Jair Bolsonaro.

Nos últimos meses, veículos como o Le Monde, na França, também receberam cartas parecidas. A resposta enviada para o jornal espanhol se refere ao editorial publicado no dia 11 de março com o título “El Impacto de Lula” e segundo o embaixador, o texto é “desconectado da realidade dos fatos no Brasil”.

A carta também ressalta o fato o veículo ter se referido a polarização na sociedade brasileira, como consequência das ações do presidente Bolsonaro. "Já ouviram falar da polarização das sociedades modernas? Da polarização nos EUA, em relação ao Brexit?", questiona o embaixador. "Se há um elemento que caracteriza as sociedades democráticas contemporâneas é a polarização de suas populações sobre opções essenciais", afirma.

Em relação ao Brasil, o embaixador questiona se tal polarização seria realidade. "A polarização política no Brasil - se é que existe uma polarização política no Brasil, não viria da atuação do presidente e insiste que o debate deve ser visto como um exemplo do "pleno funcionamento" da democracia no Brasil".

"A retórica do presidente Bolsonaro é apenas inaceitável para aqueles que recusam o pluralismo das visões políticas, que desejam invalidar a liberdade de opinião e que acreditam na versão única, de fonte única, de partido único", declarou o embaixador.

Sem contar que, atualmente, vários filhos do presidente estão sob investigação, o diplomata também fala sobre o trabalho do presidente para "projetar luz sobre vantagens indevidas" e afirma que o comprometimento de Bolsonaro com a democracia é "firme, constante e inexorável". De acordo com ele, as "instituições funcionam" em território brasileiro e o presidente "cumpre rigorosamente a Constituição".

Itamaraty não toca no fato de o Brasil estar sendo interrogado por relatores da ONU sobre os ataques contra jornalistas . Na carta, é dito somente que Bolsonaro nunca interferiu para que jornalistas expressem suas livre a ampla “amargura” contra o governo e ressalta que o presidente é “ofendido” diariamente.