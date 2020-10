Embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro foi flagrada agredindo empregada Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 12:19 | Atualizado 28/10/2020 13:19

Rio - A Embaixada das Filipinas no Brasil enviou um ofício ao Itamaraty, pedindo para que o órgão "imediatamente ordene" a Rede Globo a retirar as imagens divulgadas da embaixadora, Marichu Mauro, agredindo sua empregada doméstica . As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A embaixada argumenta que as imagens, registradas pelo circuito interno de câmeras da residência oficial da embaixadora, foram divulgadas sem prévia autorização.

Os vídeos foram divulgados no programa Fantástico do último domingo, junto com o depoimento de funcionários que preferiram não se identificar. As agressões ocorriam de forma constante, tendo sido registradas de diversas maneiras e em dias diferentes.

O Itamaraty não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas a Folha afirmou que embaixadores ouvidos pelo jornal disseram que o pedido é "absurdo e sem cabimento".