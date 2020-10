Embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro foi flagrada agredindo empregada Divulgação

Rio - A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, foi flagrada pelo circuito de câmeras interno de sua residência oficial, anexada à embaixada do seu país, em Brasília, agredindo sua empregada doméstica. As imagens foram obtidas e reveladas por reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo.

As agressões ocorriam de forma constante, tendo sido registradas de diversas maneiras e em dias diferentes.

"A primeira agressão foi... assustadora. Imagina? Eu não consegui acreditar nisso. Porque, imagina, uma pessoa com a qual você trabalha todo dia, é a sua chefe. Ela pode ser uma pessoa horrível, mas eu não achava que chegava a esse ponto", disse um funcionário da embaixada que não quis se identificar, ao programa.

Além de trabalhar no Brasil, Marichu também foi embaixadora das Filipinas na Colômbia, na Venezuela, na Guiana e no Suriname, com passagens por Bélgica e Itália. Ela foi recepcionada no Brasil pelo ex-presidente Michel Temer e chegou até a receber uma condecoração do presidente Jair Bolsonaro, no início de outubro.

Já a vítima, que também teve a identidade preservada, tem 51 anos, é filipina e trabalhava na residência oficial da embaixadora. Ela retornou ao país na última quarta-feira e preferiu não dar em entrevista, mas disse que estava feliz em voltar para a casa.