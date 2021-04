Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/04/2021 10:48 | Atualizado 03/04/2021 10:48

Ao vivo direto de São Bernardo: Lula recebe a 2ª dose da vacina contra o coronavírus #VacinaParaTodosJá https://t.co/dHtWy3HT9l — Lula (@LulaOficial) April 3, 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu hoje em um posto drive thru de São Bernardo do Campo (SP) a segunda dose da vacina contra a covid-19. As imagens foram transmitidas ao vivo pelo perfil oficial do petista no Twitter.Lula, que tem 75 anos, havia tomado a primeira dose da CoronaVac também em São Bernardo no último dia 13 de março. Além dele, outros ex-presidentes também já se vacinaram contra a doença, como Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Dilma Rousseff.