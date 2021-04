Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 03/04/2021 13:33 | Atualizado 03/04/2021 13:35

Neste sábado, com a suspeita de que o presidente Jair Bolsonaro se vacinaria hoje, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga foi questionado sobre imunização e descartou possibilidade. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.



Após reunião com Socorro Gross, diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, ministro falou sobre assunto e afirmou ser "questão privada. Ele não me falou nada disso”, disse.

Bolsonaro já havia dito a imprensa, no Palácio da Alvorada que não vê “problema nenhum” em se imunizar contra a Covid-19 . Declaração foi dada na manhã deste sábado (03). Depois de seu passeio de moto, o presidente ressaltou que vacina deve ser dado para as pessoas que “ainda não contraiu o vírus”.



O Distrito Federal , deu início neste sábado, a vacinação de pessoas a partir dos 66 anos, idade de Bolsonaro. “Da minha parte não tem problema nenhum buscar um posto de saúde, já que entrou aí a minha faixa etária e se vacinar”, contou Bolsonaro sem dar detalhes de quando receberá a primeira dose.



Era esperado de que ele se vacina com a dose da Covishield, produzida pela Universidade de Oxford com filiação com a farmacêutica AstraZeneca. No ano de 2020, em que a pandemia foi decretada, Bolsonaro disse que não tomaria a vacina por já ter se infectado em julho e comisso, estaria imunizado.