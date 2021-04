Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 16:20 | Atualizado 03/04/2021 16:28

Brasília - Em entrevista coletiva neste sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a "ordem" do governo federal é "evitar o lockdown" (bloqueio total) no país. No entanto, o responsável pela pasta afirmou que é necessário "fazer o dever de casa". "Mas o dever de casa é de toda população. Por mais que nós falemos todos os dias sobre isso, não vemos a população tendo adesão às medidas", criticou.

O ministro também fez um apelo para que a população fique em casa durante o feriado de Páscoa. "Aproveitem esse feriado pascal para não fazer aglomerações. Nós assistimos muitas vezes a população fazendo festas sem máscaras. Isso não é adequado. Nós sabemos disso. Então, precisamos que cada um colabore. Se todos juntos unirmos esforços, nós vamos conseguir vencer essa pandemia e o nosso país seguir o grande destino que tem", disse Queiroga.

'Kit intubação'

“Colaboramos agora com a Opas para conseguir repor nossos estoques reguladores, de tal sorte que essa operação diária que existe, de fazer o aporte desses insumos para estados e municípios, seja menos sofrida para o Ministério da Saúde, e que crie menos ansiedade na população brasileira”, esclareceu Queiroga, que estimou em 10 dias a chegada dos primeiros itens.