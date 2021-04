Maurício Vargas Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 03/04/2021 17:45

Rio - Fundador do "Reclame Aqui", Maurício Vargas, 58 anos, morreu, na noite desta sexta-feira, vítima da Covid-19. O empresário estava internado em um hospital privado de São Paulo.

"Um dos principais lemas do Maurício, estampado nas paredes do Reclame Aqui, dizia que 'não faz sentido acumular riqueza, o importante é ter um negócio que muda a vida das pessoas' e este é o grande legado que ele deixa para sua família e para os 200 colaboradores do Reclame Aqui que agora carregam essas palavras", afirmou a empresa.

Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maurício Vargas fundou o maior site de reclamações do Brasil há 20 anos. Ele deixa os pais, um irmão e dois filhos.