Por O Dia

Publicado 04/04/2021 18:23

Rio - O Brasil registrou, neste domingo, 1.240 óbitos confirmados nas últimas 24 horas e 31.359 casos confirmados. No total, 31.359 pessoas morreram de Covid-19 e 12.984.956 foram infectadas. As informações são do Painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A média móvel de óbitos deste domingo foi de 2.747 e a de casos confirmados, 64.324. O período de análise do Conass foi dos últimos sete dias.

São Paulo continua liderando o ranking de número de casos confirmados da doença e de óbitos. Nas últimas 24 horas, 270 pessoas morreram em São Paulo e 7.196 testaram positivo para a Covid-19. O Rio de Janeiro fica em segundo lugar, com 37.687 mortos e 658.440 casos confirmados. Minas Gerais fica em terceiro lugar, com 25.654 óbitos, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 20.499.



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.



Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.