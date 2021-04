Enfermeira acusada de vender vacinas falsas está em liberdade provisória Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:07 | Atualizado 05/04/2021 20:08

Belo Horizonte - A Polícia Federal indiciou nesta segunda-feira (5), o filho e o genro da falsa enfermeira que vendia e aplicava doses falsas da vacina , que supostamente era contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Belo Horizonte.



Os familiares de Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas, cuidadora de idosos que se apresentava como enfermeira , irão responder por formação de quadrilha e falsificação de medicamentos.



Cláudia, identificada como a mulher que aparece nas filmagens sendo a responsável por vacinar de forma ilegalmente empresários do ramo do transporte na capital mineira ainda não foi indiciada pela PF.



A cuidadora de idosos foi beneficiada por decisão da desembargadora do TRF , que concedeu liberdade provisória para ela no último sábado (3).



Segundo a própria PF, os empresários que agiram de forma ilegal, furando a prioridade do plano de vacinação, foram vítimas de um golpe, pois a suspeita é de que Claudia aplicava soro fisiológico ao invés do imunizante contra a Covid-19.