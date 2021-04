Aposentado Lourenço Pereira morreu após tratamento com hidroxicloroquina inalável Reprodução/Arquivo pessoal

Por iG

Publicado 05/04/2021 20:30 | Atualizado 05/04/2021 20:30

Porto Alegre - O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul está investigando um médico que indicou hidroxicloroquina inalável ao aposentado Lourenço Pereira, de 69 anos. Ele estava em tratamento contra a Covid-19 e acabou morrendo.

A unidade hospitalar, que fica no noroeste do estado, também será investigada, já que o uso da substância não tem comprovação cientifica no combate ao novo coronavírus.



A denúncia foi feita pela família do aposentado, que foi internado em 19 de março no Hospital de Caridade de Alecrim, localizado a 540 km de Porto Alegre. Ainda de acordo com os familiares, o uso da hidroxicloroquina inalável só foi informado dois dias depois, quando ele morreu (dia 23).