Especialistas debatem fake news e estratégias para combater a disseminação de notícias falsasc Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 16:17 | Atualizado 06/04/2021 16:21

Rio - As fake news não são um tema propriamente novo e sempre estiveram presentes na sociedade. No entanto, as redes sociais impulsionaram a disseminação de notícias falsas e criaram uma espécie de universo paralelo, no qual as narrativas ganharam mais importância que os fatos. Inclusive, a propagação indiscriminada de fake news tem atrapalhado as ações de combate à covid-19. O webinar Arena de Ideias da próxima quinta-feira (08) recebe especialistas de diferentes áreas para discutir o assunto. Com o tema "Fake news: como identificar e não ser agente de manipulação de fatos e dados", o evento será transmitido às 9h30, pelo YouTube e Linkedin da In Press Oficina.

Participam do debate a jornalista Cristina Tardáguila, fundadora da Agência Lupa, maior plataforma de combate à desinformação do Brasil; o jornalista, mestre em Ciência Política e chefe de redação do Congresso em Foco, João Frey; e o neurologista e professor da Escola de Medicina da PUC-RS, André Palmini. A mediação será da jornalista e sócia-diretora da In Press Oficina, Patrícia Martins.

Publicidade

A disseminação das fake news avançou nos últimos anos. Estudo recente realizado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, apontou que a probabilidade de uma notícia falsa ser repassada é amplamente superior à propagação de uma verdadeira.

Os pesquisadores selecionaram "notícias" cuja falsidade foi demonstrada por seis sites de checagem e as compararam a notícias verdadeiras, com veracidade atestada pelos mesmos sites. A conclusão é que a chance de republicar uma informação falsa é 70% superior à notícia verdadeira.

Publicidade

O debate faz parte do webinar Arena de Ideias, bate-papo virtual e semanal da In Press Oficina. Lançado em abril do ano passado, o webinar está em sua 49ª edição e traz convidados ilustres para debater assuntos relevantes e que estão em discussão na sociedade. O bate-papo é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo link http://web.inpressoficina.com.br/webinar-49

Serviço:

Publicidade

Arena de Ideias In Press Oficina

Tema: "Fake news: como identificar e não ser agente de manipulação de fatos e dados"

Data: 8 de abril, quinta-feira

Horário: 9h30

Link: http://www.youtube.com/watch?v=NWjGCHpf3v8