Chefe da Casa Civil, cai ao tentar se sentar em cadeira em evento da troca de comando da Marinha Reprodução

Por iG

Publicado 09/04/2021 13:28 | Atualizado 09/04/2021 13:32

Brasília - Nesta sexta-feira (09), o chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, levou um tombo ao tentar sentar em cadeira, durante cerimônia de transmissão do Comando da Marinha. Evento marca a presença do presidente Bolsonaro usando a máscara, item de proteção contra a Covid-19.

Ramos se encontrava em uma fileira atrás do presidente Jair Bolsonaro , que no momento em que ouviu barulho, virou para trás para se certificar do que havia acontecido. Presidente e outros convidados riram da cena.



O ministro foi socorrido por pessoas a sua volta e depois que conseguiu se reerguer, mandou um sinal de positivo para Bolsonaro e mostrou que apesar de susto, se encontrava bem.



No momento de sua queda, o vice-presidente Hamilton Mourão disse para Bolsonaro: “Só podia ser o Ramos”. O presidente respondeu: “Caio da cadeira, mas não de cargo”.