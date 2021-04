Por O Dia

12/04/2021

O governador do Ceará, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira, em rede social que vai entrar, com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libere a importação direta de 5,87 milhões de doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19. Em publicação, Camilo afirmou que as doses foram adquiridas de forma direta pelo Governo do Ceará junto ao Fundo Soberano Russo. Matéria apurada pelo Diário do Nordeste.

"A Sputinik V já é utilizada em cerca de 60 países, com eficácia de 91,6%. Iremos a todas as instâncias possíveis para que as vacinas que adquirimos cheguem o mais rápido possível para imunizar nossa população", afirmou o governador.