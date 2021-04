Isabella Nardoni com a mãe, Ana Carolina Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:35

São Paulo - Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, comentou a morte do menino Henry durante um depoimento para a revista Piauí. No texto, divulgado nesta terça-feira (13), a mãe de Isabella disse que sentiu frieza e emoção falsa ao assistir a entrevista da mãe de Henry, Monique Medeiros.

"Senti algo muito estranho .... Naquele momento, pensar o pior mesmo e vi semelhanças com o ocorrido com a minha filha, Isabella. Por mais que as pessoas se ensaiem, criando uma versão falsa para o crime, a verdade não consegue ser escondida nem por elas corrigidas", disse Ana no texto.

No depoimento dado a revista, Ana também revela que ficou muito comovida com o morte do menino. "Sabe o que é mais dolorido? Eu e Leniel entregamos os nossos filhos para quem deveria cuidar e zelar. Entregar um filho para nunca mais voltar é o que mais machuca, revolta", escreveu ela.

Por fim, Ana Carolina disse que a Justiça quando feita conforta o coração de alguma forma. "O julgamento e a condenação encerram um ciclo, colocam um ponto final em uma história muito triste. No meu caso, entre o assassinato da minha filha e a condenação, passaram-se dois anos", contou.

Isabella foi morta pelo pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, em 2008. Já Henry, 8 anos, morreu no dia 8 de março. O menino teria sido morto após ser agredido pelo padrasto. Segundo conversas descobertas pela polícia, a mãe, Monique, sabia das agressões.