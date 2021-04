Brasil

Governadores tentam antecipar 4 milhões de doses de vacina via Covax Facility

Fórum dos Governadores se reuniu com a ONU e a OMS para tentar acelerar a importação de imunizantes contra a Covid-19 via consórcio global de vacinas, além de solicitar ajuda humanitária da China e dos Estados Unidos no envio de IFA e vacinas prontos ao Brasil

Publicado há 2 horas