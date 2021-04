Rafael Greca, prefeito de Curitiba, diz estar se sentindo melhor em suas redes sociais Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 12:49 | Atualizado 21/04/2021 13:01

Internado desde a terça-feira, 20, por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, afirmou que acordou sem quadro aparente de sequelas. O anúncio foi feito através de uma publicação no Instagram.

"O quadro isquêmico de ontem parece ter passado. Permaneço sereno e aparentemente melhor. Agradeço a Deus. Na imagem minha paisagem dos Pinhais que são minha querência. O Senhor nos fortalecerá", escreveu o prefeito.

Publicidade

O prefeito está internado no Hospital Nossa Senhora das Graças desde o fim da manhã de terça-feira. Greca está lúcido, colaborativo, clinicamente estável e sem déficits focais neurológicos.

De acordo com o boletim médico divulgado no fim da manhã desta quarta-feira, não houve piora do quadro clínico e Greca permanece em observação em Unidade de Terapia Intensiva.