Aos 38 anos, ex-miss morre de Covid-19 após um mês intubada

Belo Horizonte - A Miss Poços de Caldas (MG) 2000, Graziela de Freitas Carvalho, de 38 anos, morreu por complicações da Covid-19. A modelo veio a óbito na madrugada desta quinta-feira (22) após ficar 25 dias intubada. Ela estava internada em um hospital particular do município.

O velório de Graziela está marcado para às 12h desta quarta-feira e o sepultamento será às 15h no Cemitério da Saudade. De acordo com a funerária, o velório poderá ser realizado porque o período de transmissão do vírus já se encerrou, inclusive um laudo foi enviado pelo médico autorizando a realização.

Além de modelo, Graziela era formada em jornalismo e investia em uma agência de publicidade e marketing digital desde 2011.

