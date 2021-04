Por iG

Publicado 24/04/2021 12:14

O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou neste sábado que o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido desde novembro de 2019 - quando se desentendeu com a cúpula do PSL -, vai se filiar ao Patriota.

“O PR [Presidente da República] Bolsonaro se encaminhando para o Patriota. Combinamos de conversar as coligações por Estados”, publicou no twitter.

Publicidade

Vale lembrar que a conta oficial de Roberto Jefferson no Twitter está bloqueada desde julho de 2020, após o delator do Mensalão disparar ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Diante disso, ele tem usado outro perfil.

Jefferson e Bolsonaro estiveram juntos, na última sexta-feira, para entrega de cestas de alimentos a comunidades tradicionais do Pará.

Publicidade

Em fevereiro, Bolsonaro já havia apontado que escolheria o Patriota, dizendo que estava “namorando” o partido. “Eu estou namorando vários partidos, entre eles o Patriota. Mas eu não posso ir para um partido que eu não tenha autoridade”, afirmou ele, na época.