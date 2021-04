No RN, pelo menos quatro municípios têm praias com areias cheias de resíduos Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 10:44

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) do governo do Rio Grande do Norte elaborou uma nota técnica para orientar os quatro municípios que tiveram praias atingidas com grande quantidade de lixo no litoral sul do estado nos últimos dias. O órgão pede que os resíduos possam ser armazenados temporariamente em algum local reservado para auxiliar nas investigações.

Além dessa recomendação, o Idema pede interdição dos trechos das praias que ainda possuam resíduos sólidos e colocação de bandeiras vermelhas indicando que a praia está imprópria para banho, até a total limpeza das praias, aguardando alguns dias, de modo que se tenha certeza que não estão chegando novas quantidades de resíduos nas praias.

Também pedem a limpeza das praias deve ser realizada o mais rápido possível para que esse material não volte para o mar, tampouco o material mais pesado fique submerso na areia e, por fim, o Idema orienta que todos os municípios costeiros se mantenham alertas para a chegada de quaisquer resíduos ou materiais diferentes nas praias. Caso ocorra, notificar a Defesa Civil do Estado e o instituto.

O órgão do governo avalia que esses cuidados são necessários em razão da grande quantidade de resíduos sólidos, incluindo resíduos de serviços de saúde, pois há um grande risco de transmissão de doenças com o uso das águas para recreação de contato primário, como contato direto e prolongado com a água através de natação, mergulho, esqui-aquático, além do contato direto com as areias das praias.

O Idema está acompanhando a situação e irá avaliar as condições de balneabilidade das águas dos trechos afetados com o lixo, com origem ainda desconhecida, que apareceu no litoral potiguar.

Lixo encontrado

O material encontrado nas praias inclui garrafas plásticas, chinelos, bolsas, pedaços de eletrodomésticos e até seringas descartáveis. No RN, em praias badaladas, como a da Pipa, em Tibau do Sul, e Barra do Cunhaú, em Canguaretama, receberam toneladas de lixo. Na Paraíba, as mais atingidas foram praias da capital, João Pessoa, e dos municípios de Conde e Cabedelo.