Covid-19: número de mortes no Brasil neste ano supera o de 2020 Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 21:15 | Atualizado 25/04/2021 21:19

São Paulo - O número de mortes por Covid-19 no Brasil em 2021 já supera todo ano de 2020. O país registrou este ano 195.848 mortes por causa da doença, contra as 194.949 vítimas no ano passado. O dado mostra um número semelhante de vidas perdidas em menos da metade do tempo, comprovando uma aceleração da pandemia, informou a CNN.

Além disso, em 2021, em média 1.703 pessoas morreram por dia se consideramos o período entre 1º de janeiro até este domingo (25).