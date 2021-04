Decisões favoráveis no STF e volta da elegibilidade do ex-presidente explicam aumento da popularidade nas redes Ricardo Stuckert e Palácio do Planalto

Publicado 26/04/2021 11:16

Rio - Com a volta do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) ao jogo eleitoral, o petista aumentou seu engajamento nas redes sociais e hoje possui um número nove vezes maior que o de Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são do jornalista Guilherme Amado.

Em março deste ano, as redes sociais de Lula - Facebook e Instagram - registraram um engajamento de 47,9%. Seu opositor e atual presidente da República, Bolsonaro contabilizou apenas 5%.

Os primeiros 19 dias de abril também integraram os estudos. O petista obteve uma taxa de 6,17% de engajamento dos seus seguidores, enquanto Bolsonaro atingiu a marca de 1,33%.

Dois dias antes do fim da pesquisa, na última quinta-feira, Lula saiu vitorioso de mais uma batalha política: o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a parcialidade do ex-juíz Sergio Moro nos processos contra o ex-presidente.

O levantamento foi realizado pela Ativaweb, uma agência direcionada para a comunicação digital e política.