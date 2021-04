De acordo com os dados do levantamento, 70% dos brasileiros consideram que a situação da saúde no país piorou nos últimos três meses Luciano Belford/Agencia O Dia

Por IG Saúde

Publicado 27/04/2021 14:25

Rio - No Brasil, 86% da população conhece pelo menos uma pessoa que morreu por consequência da covid-19, podendo ser um membro da família (17%), amigo (22%), ou uma pessoa não tão próxima (63%). É o que mostrou uma pesquisa recente realizada pelo Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública (CPS) da Universidade de Brasília (UnB) e pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (Ibpad).



Ainda de acordo com os dados do levantamento, 70% dos brasileiros consideram que a situação da saúde no país piorou nos últimos três meses, e aumentou de 38% para 52% o percentual de entrevistados que se dizem muito preocupados com a doença entre dezembro e abril. Já 74% acreditam que ficará pior ou igual até julho.



Apenas 12% dos entrevistados dizem que a própria saúde piorou nos últimos três meses, enquanto 67% a avaliam como igual e 19% como melhor. Outro número que chama atenção no levantamento é o percentual de brasileiros que dizem ter tomado remédios sem eficácia comprovada contra a doença: 27% fizeram uso de pelo menos um deles.



Já no grupo dos mais críticos, 57% mantêm a saúde na conta do presidente e 37% na do seu ministro da Saúde. No geral, 41% veem o titular da pasta como o maior responsável, tecnicamente empatado com os 39% que acham que esse problema é do chefe do Executivo. No total, apenas 15% dos participantes acreditam que governadores são os que têm maior poder.



A pesquisa Saúde Brasil foi realizada on-line com uma amostra de 1.232 pessoas de todos os estados representativa da população brasileira, entre 31 de março e 16 de abril. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.