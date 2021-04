Ministro da Educação, Milton Ribeiro Isac Nóbrega/PR

Brasília - O ministro da educação, Milton Ribeiro, declarou na última segunda-feira (26) durante uma aula magna na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que crianças de 9 anos não sabem ler, mas sabem como colocar preservativos.



“Crianças com 9, 10 anos não sabem ler, sabem tudo, com todo respeito as senhoras aqui presentes, sabem até colocar uma camisinha, mas não sabe que ‘b’ mais ‘a’ é ‘ba’, estava na hora de dar um basta nisso”, afirma o ministro, que afirma que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu a ele que ‘cuidasse das crianças’.

O substituto de Abraham Weintraub no MEC ainda se intitulou “radical” ao comentar a retirada de questões de gênero do edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD):



“Onde já se viu começar a discutir esses assuntos com crianças de 6 a 10 anos, respeito a orientação de todos, mas a gente não tem o dever e o direito de violar a inocência de uma criança trazendo questões como: ‘Se você quiser ser homem é homem, se quiser ser mulher é mulher”, declarou, dizendo não permitir, junto ao Tribunal de Contas da União ( TCU ), esse assunto com crianças desta faixa etária.