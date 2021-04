Por IG - Último Segundo

Publicado 29/04/2021 10:59

Rio - O senador e relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), recebeu recomendações de aliados e articuladores do Planalto para que a comissão 'diminua o tom' nos ataques ao governo federal. As informações são do jornal A Folha de S.Paulo.

Interlocutores de Jair Bolsonaro (sem partido) avaliaram que as falas iniciais do relator da CPI foram exageradas. Quem estava próximo de Calheiros elogiou o discurso duro, mas avalia que o momento agora é de parcimônia.

Na manhã desta quinta-feira, a CPI da Covid iniciou a sessão para analisar o plano de trabalho do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), que definirá os rumos da investigação. Acompanhe:

Após a instalação da comissão, na última terça-feira, Renan foi nomeado relator e atacou o negacionismo durante a pandemia. Disse também que os culpados deveriam ser punidos "emblematicamente".

Apesar da afirmação de Calheiros a pessoas próximas de que irá 'calibrar' suas falas, muitos desacreditam da mudança e dizem que Renan seguirá com o tom ácido em ataque a Jair Bolsonaro.

Acuado e preocupado, o Planalto avalia criar um canal de diálogo com o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros.