Publicado 29/04/2021 12:27

Rio - Nesta quinta-feira (29), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), líder do Centrão, teve uma discussão com o relator Renan Calheiros (MDB-AL), durante a sessão da CPI da Covid. O desentendimento teve início após o presidente do partido Progressistas sugerir ao Calheiros que todos os requerimentos de informação fossem votados em bloco. Acompanhe a sessão ao vivo:

Calheiros, executava a leitura dos requerimentos pedindo esclarecimentos do governo federal, que seriam avaliados e votados pelos integrantes da comissão, incluindo o convite de ex-ministros e outras autoridades sanitárias, para a próxima semana.

No momento em que lia os pedidos, Nogueira para sua fala e faz um questionamento: “Para economia processual, por que não votamos todos os requerimentos de informação?”, disse.

O relator Calheiros, então, se irritou com o senador. “Não vamos transformar essa comissão parlamentar de inquérito em uma batalha eleitoral política. Se alguns dos senhores têm problemas a ajustar nos seus estados, precisa ter fato determinado para isso”, declarou.

A fala do senador Calheiros provou uma resposta imediata de Nogueira. “O senhor está com medo de aprovar os requerimentos de informação. É isso que o senhor está mostrando”, disparou a Renan, que negou “estar com medo”.

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), líder dos Democratas no Senado, solicitou que o relator “afastasse seu ódio”. “Eu não sei qual o medo que o relator tem. Vossa excelência está relatando um medo absurdo aqui. A não ser que considere os senadores desta bancada inferiores a vossa excelência. Afasta seu ódio, senador”, manifestou.