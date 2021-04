O presidente Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 29/04/2021 13:34

Rio - O Brasil voltou a ser alvo de deputados internacionais na manhã desta quinta-feira. Durante um debate no Parlamento Europeu, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) foi duramente criticado. Alguns solicitaram que uma investigação fosse aberta contra o chefe do executivo brasileiro. As informações são do jornalista Jamil Chade.

Em meio a sessão legislativa, parlamentares europeus aprovaram uma resolução para que autoridades que realizaram campanhas de desinformação possam ser processadas. Embora o documento tenha sido aprovado, não há obrigação legal para que a investigação ocorra.

Através da resolução, o Parlamento Europeu diz que "lamenta que a pandemia tenha sido fortemente politizada, incluindo a retórica negacionista ou a minimização da gravidade da situação pelos Chefes de Estado e de Governo, e apela aos líderes políticos para agirem de forma responsável a fim de evitar novas escaladas".

Ao mencionar o Brasil, parlamentares relembram que o país se aproxima das 400 mil mortes e "é uma tragédia provocada por decisões políticas deliberadas. Para nenhum governo foi fácil. Mas tentar é uma coisa, recusar é outra. Desde o começo da crise, Bolsonaro se recusou a tomar decisões e rejeitou medidas cientificamente comprovadas. Ele reduziu a importância da pandemia, se opôs à vacinação e tentou ações em tribunas contra lockdown".

Segundo interlocutores, as críticas realizadas no Parlamento Europeu refletem o isolamento que o governo federal sofre internacionalmente e pedidos de investigações demonstram a imagem desgastada do atual presidente.