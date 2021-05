Bruno Covas luta contra um câncer Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por Último Segundo

Publicado 02/05/2021 17:33 | Atualizado 02/05/2021 17:36

São Paulo - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) , pediu licença do cargo para tratar do câncer no sistema digestivo diagnosticado em 2019. A partir desta segunda-feira (03), quem assume a Prefeitura da capital é o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB). A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Covas apresentou piora em seu quadro nos últimos meses. A doença se espalhou para outras partes do corpo e voltou a ser internado no mês passado após ser diagnosticado com metástase no fígado.

No último dia 16 de abril, o prefeito foi internado no Hospital Sírio Libanês para tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Segundo os médicos, as sessões devem ser realizadas a cada 15 dias. Desde então, Bruno Covas despachava do hospital ou de sua casa.

A Prefeitura será assumida por Ricardo Nunes, vice-prefeito na segunda gestão de Covas. Nunes é um dos principais interlocutores entre o Executivo e o Legislativo municipal. Foi vereador até 2020 e faz parte do grupo político ligado ao presidente da Câmara de Vereadores , Milton Leita (DEM).