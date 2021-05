Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 09:20

Neste domingo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, usou suas redes sociais para comentar a destituição de todos os juízes da Suprema Corte de El Salvador. Em sua publicação, o parlamentar se posicionou a favor do ato e acrescentou: "Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem".

PR de El Salvador @nayibbukele tem maioria dos parlamentares em seu apoio.



Agora, o Congresso destituiu todos os ministros da suprema corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional.



Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas que saiam às ruas para se elegerem. https://t.co/LHYBVtkoI8 — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 2, 2021

No último sábado, a Assembleia Legislativa do país aprovou a destituição de cinco juízes da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça de El Salvador, que foram foram acusados de decretarem sentenças arbitrárias ao impedirem ações do presidente Nayib Bukele. Apesar da Suprema Corte ter julgado a decisão como inconstitucional, os substitutos foram nomeados.



Posteriormente, Bukele pediu a comunidade internacional que não interferisse na decisão. “Aos nossos amigos da comunidade internacional: queremos trabalhar com vocês, negociar, viajar, nos conhecer e ajudar onde pudermos. Nossas portas estão mais abertas do que nunca. Mas com todo o respeito: estamos limpando nossa casa… e isso não é da sua conta”. Esse foi o comentário respondido por Eduardo Bolsonaro.



Em resposta, o ex-presidente da Câmara avaliou o comentário do senador como "muito grave", por apoiar uma atitude inconstitucional.