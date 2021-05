Com a encenação, Maria Eduarda Lacerda chegou a perder o equilíbrio e precisou se apoiar em uma mesa para não cair Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:39 | Atualizado 11/05/2021 08:51

Rio - Nesta segunda-feira, cenas do julgamento de Luís Felipe Manvailer chocaram os internautas. Nas imagens, é possível ver o advogado Claudio Dalledone balançando o pescoço de sua advogada assistente para simular o que teria acontecido no momento do crime, em 2018. Com a encenação, Maria Eduarda Lacerda chegou a perder o equilíbrio e precisou se apoiar em uma mesa para não cair. Manvailer foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias pelo feminicídio da sua esposa Tatiana Spitzner. A vítima, que tinha 29 anos, foi estrangulada e jogada do quarto andar do apartamento onde morava com ele.

Assista o momento:

Essa cena deplorável foi protagonizada pelo advogado que defende o Manvailer, que acaba de ser condenado por matar Tatiane Spitzner, em Guarapuava-PR. Ele fez isso dentro de um tribunal! O advogado, assim como seu cliente, deveria sair dali preso. Absurdo. pic.twitter.com/flPWZokhvc — Guilherme Bittar (@gbittar) May 10, 2021

Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, o advogado argumentou que a cena foi uma "dinâmica ensaiada". “A Maria Eduarda participou de dinâmica para mostrar aos jurados que seria impossível uma esganadura sem deixar marca no réu. Nós treinamos essa dinâmica. Ela não teve nenhuma lesão. Ela é uma advogada iniciante excelente”, afirmou.

A justificativa foi endossada por Maria Eduarda que disse ter participado de tudo por "amor a causa".

Para constar, o adv Dalledone divulgou vídeo no qual tenta explicar o ato e diz que foi uma simulação. Advogada disse que não se sentiu subjugada. A @IsaDelMonde opinou em sua coluna que é agressão e não deve ser tolerada no exercício de qualquer defesa. https://t.co/24uwJNGlML pic.twitter.com/QGC0WmlpSw — Guilherme Bittar (@gbittar) May 11, 2021

Nas redes sociais, usuários criticaram a atitude do advogado. Confira:

O defensor do Manvailer usou outra adv. (Jovem e mulher) pra dar umas “pancadas simuladas” no meio do júri, de simuladas não teve nada, vexame nacional, mas a associação em que ele é dirigente considerou a atuação esplêndida. O tribunal popular é um circo! — Hernani Neto (@hernani_neto89) May 11, 2021

Acordo e só agora vejo a encenação do advogado do Manvailer no júri ontem e olha já diria aquela frase: parabéns pela coragem pq noção não tem. Queee horror!!!!! Inacreditável. — idete (@rodriguesdeti) May 11, 2021

que nojo desse advogado, vemoss que não é só trabalho defender esse nojento do Manvailer tudo farinha do mesmo saco — Giovanna (@GiovannaSantoox) May 11, 2021