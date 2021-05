Augusto Nunes terá que pagar indenização de R$ 30 mil à Gleisi Hoffmann Reprodução/IG

Por iG

Publicado 11/05/2021 18:33

O jornalista Augusto Nunes terá que pagar uma indenização de R$ 30 mil à presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, por danos morais. A ação foi movida após a deputada federal ter sido chamada de "amante" diversas vezes em textos publicados por Nunes nos portais Veja e R7.



Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) determinaram que a sentença condenatória seja publicada pelo período mínimo de 30 dias em todos os veículos em que as ofensas foram divulgadas.

"O sentido infamante e desrespeitoso adotado pelo réu (Augusto Nunes) se encontra carregado de conteúdo misógino e sexista, puramente com o intuito de agredir a demandante", disse o desembargador Alvaro Ciarlini. De acordo com ele, o jornalista abusou do seu direito à liberdade de expressão.



Ainda segundo o desembargador, Nunes fazia questão que mencionar que a petista era "conhecida pelo codinome amante no departamento de propinas da Odebrecht", segundo investigação da Operação Lava Jato. Porém, ele usou a expressão 72 vezes e em textos que não tinham relação com as investigações da operação.



"O aludido termo foi atribuído à apelante dezenas de vezes no período compreendido entre dezembro de 2018 a julho de 2019. Nesse contexto, evidencia-se que a palavra ' amante ' deixou de ser utilizada com o intuito de informar o leitor a respeito da operação policial que envolveu a sociedade empresária Odebrecht", concluiu o desembargador.