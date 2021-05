Ação no bairro Pantanal Secretaria de segurança e Ordem Pública

Publicado 17/05/2021 10:22

A Secretaria de Segurança e Ordem Municipal esteve no bairro Pantanal para realizar uma alteração no sentido das ruas Primavera e Dama da Noite e também para colocar as placas de trânsito em pontos perigosos que era uma solicitação antiga dos moradores.

Foram colocadas 46 placas e a alteração no trânsito ficou por conta das ruas Primavera que agora é sentido único e a saída do bairro pela rua Dama da Noite.