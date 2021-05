Os senadores Omar Aziz, presidente da Comissão e Renan Calheiros, relator da CPI Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/05/2021 08:08

Rio - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou na noite desta segunda-feira, 24, que o colegiado vai votar na próxima quarta-feira (26) requerimentos para a convocação de "pelo menos" nove governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos. "Estados e capitais onde a PF investiga suspeitas de desvio de recursos de combate à covid", esclareceu o senador em seu Twitter, após uma reunião com líderes da comissão parlamentar. Os nomes dos gestores estaduais e municipais, contudo, não foram detalhados.

A convocação de governadores e prefeitos é uma bandeira do governo federal para tentar enfraquecer os questionamentos sobre a postura do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. A possibilidade de inquirir chefes de Executivos de Estados e municípios na CPI, inclusive, foi uma tônica do debate político antes da instalação do colegiado, feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Pacheco definiu, à época, que a CPI poderia investigar governadores e prefeitos dentro de suspeitas de desvio de recursos enviados pelo Palácio do Planalto para o combate à covid.



A CPI da Covid retoma seus trabalhos nesta terça-feira, 25, com o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina".