Publicado 25/05/2021 17:16

Rio Grande do Sul - Na tarde desta terça-feira (25), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebeu alta após ter sido internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, devido a mal-estar sentido na noite desta segunda (24).



Em nota à CNN Brasil, a assessoria de imprensa da ex-presidente disse que ela foi acompanhada pelo médico Paulo Caramori após ter sido hospitalizada. Dilma recebeu alta por volta das 15h30 e, ainda conforme a assessoria, "está em casa, em bom estado de saúde, consciente".

Além disso, no comunicado também foi informado que "nada foi registrado nos exames" que a ex-presidente realizou nesta tarde.

Mais cedo, a assessoria informou que ela esteve fazendo exames no local depois de ter sentido um mal-estar na noite de segunda-feira, 24. Nascida em Belo Horizonte-MG, a ex- presidente encontra-se em na capital gaúcha pois sua família mora em Porto Alegre.